Опубликованы победители авторитетного международного фотоконкурса

Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.

В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира. Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических