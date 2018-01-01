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    Опубликованы победители авторитетного международного фотоконкурса

    Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.
    В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира. Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических
    • Сьогодні, 11:44
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    <span>Фото: Сара Блессенер. Из серии об американских военно-патриотических лагерях для подростков.</span>
    Фото: Сара Блессенер. Из серии об американских военно-патриотических лагерях для подростков.

    Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.

    В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира.

    Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических лагерях для подростков.

    Остальные победители получили призы в нескольких тематических номинациях. В частности, среди победителей оказались бразильский фотограф Изабелла Пачини (категория «Люди»), австралиец Питер Тёрстон («Природа»), Стефано Гардел из Швейцарии («Арт-фотография») и немец Флориан Мюллер («Архитектура»). Кроме того, несколько десятков авторов были отмечены специальным упоминанием жюри.

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    Фото: Изабелла Пачини. Из проекта Hosts, посвященного жителям России. Победитель в категории «Люди»
    Фото: Питер Тёрстон. Победитель в категории «Природа»
    Фото: Флориан Мюллер. Из серии Singularity. Победитель в категории «Архитектура»
    Фото: Стефано Гардел. Победитель в категории «Арт-фотография»
    Друзья Рут и Исаак. Фото: Адриан Кюйперс. Категория «Люди»
    Фото: Сирил Абад. Из серии «America, Relax, everything is fine!». Категория «Люди»
    «Конвой». Фото: Одед Вагенштайн. Категория «Люди»
    «Люди на вершине». Фото: Петер Свобода. Категория «Природа»
    «Тысячи птиц». Фото: Джессен Тодоров. Категория «Природа»
    Фото: Сара Блессенер. Из серии об американских военно-патриотических лагерях для подростков. Победитель общего конкурса

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    Джерело: Bird In Flight

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