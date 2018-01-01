Опубликованы победители авторитетного международного фотоконкурса
- Сьогодні, 11:44
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Розсилка
Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.
В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира.
Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических лагерях для подростков.
Остальные победители получили призы в нескольких тематических номинациях. В частности, среди победителей оказались бразильский фотограф Изабелла Пачини (категория «Люди»), австралиец Питер Тёрстон («Природа»), Стефано Гардел из Швейцарии («Арт-фотография») и немец Флориан Мюллер («Архитектура»). Кроме того, несколько десятков авторов были отмечены специальным упоминанием жюри.
Джерело: Bird In Flight