Опубликованы победители авторитетного международного фотоконкурса

Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.

В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира. Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических



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Фото: Сара Блессенер. Из серии об американских военно-патриотических лагерях для подростков.

Лучшие снимки названы в нескольких категориях, а победитель получил премию в размере $2,5 тыс.

В сети появились фотографии призеров и победителей престижного фотоконкурса International Photographer of the Year. Лучшие снимки выбирались из 5 тыс. заявок со всего мира.

Главную премию в размере $2,5 тыс. получила американка Сара Блессенер за свою серию снимков Beckon Us From Home. В ней рассказывается об американских военно-патриотических лагерях для подростков.

Остальные победители получили призы в нескольких тематических номинациях. В частности, среди победителей оказались бразильский фотограф Изабелла Пачини (категория «Люди»), австралиец Питер Тёрстон («Природа»), Стефано Гардел из Швейцарии («Арт-фотография») и немец Флориан Мюллер («Архитектура»). Кроме того, несколько десятков авторов были отмечены специальным упоминанием жюри.

Джерело: Bird In Flight