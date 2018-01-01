Волшебная красота Грузии в объективе аргентинского фотогорафа Пабло Феррари
- Сьогодні, 07:10
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Авторские снимки фотографа открывают Грузию с неожиданной стороны
Пабло Феррари - аргентинский фотограф, но волею судьбы попал в Грузию и остался там жить. Он объездил всю страну и показал нам такую Грузию, которую мы не видели прежде. Мастерски снятые и обработанные снимки жителей, архитектуры и природы похожи на живописные полотна, их называют можно назвать поистине волшебными.
Самыми необычными снимками фотографа, которые отображают завораживающую красоту этой страны, Scotch решил поделиться со своими читателями.
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Джерело: Культурология