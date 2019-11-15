Фотограф показывает взаимоотношения между людьми и животными



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Животные с давних времен играют большую роль в жизни человека. Они кормили и согревали, были домашними животными, охранниками и друзьями. Такими они и остались

С того момента, как люди впервые приручили животных, прошло около 10 тысяч лет, за этот долгий период животные не раз отыгрывали большую роль в жизни человека. И хотя поначалу животные использовались только лишь для мяса, молока и шкур, со временем люди поняли, что они не просто пища и их спектр использования может быть куда шире.

В итоге люди стали рассматривать их в качестве своих друзей, которые могут сопровождать их во время охоты, путешествий или охраны их домов.

Однако в отношениях между людьми и животными всегда было что-то особенное, но сложное, и один очень талантливый фотограф в своих работах, которые он делает во время путешествий, решил это показать.

Стив Маккарри, которого многие знают за его портрет «Афганская девушка» (Шарбат Гула) с пронзительными зелеными глазами 1985 года, уже более сорока лет является одним из самых больших и уважаемых имен в современной фотографии.

Американский фотограф построил карьеру на своем смелом освещении вооруженных конфликтов, однако его другая страсть — животные — всегда была менее известна публике. И чтобы исправить эту несправедливость, была выпущена его новая книга под названием «Стив Маккарри. Животные» («Steve McCurry. Animals»).

Книга умело исследует сложные отношения людей с окружающей средой, рассказывая при этом тысячи историй со всего мира. В данной книге Стив Макарри представляет свои любимые снимки животных в калейдоскопической коллекции, которую он собрал в Азии, Южной Америке, Соединённых Штатах и Европе. Он приглашает нас заглянуть в его объектив и оценить, насколько прекрасно каждое живое существо.

От мусульманской женщины, кормящей огромную группу голубей, подростка, который ест леденец на палочке, в то время как белая крыса-альбинос сидит на его плечах, мужчины, курящего сигарету и читающего газету, когда рядом с ним находится его собака, до фотографий с величественными слонами — фотографии Маккарри действительно очаровывают, при этом они определенно отличаются от работ других мастеров, снимающих природу.

Джерело: boredpanda.com