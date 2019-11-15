Аня Гресь показала ребенка от нардепа (фото)

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instagram.com/anya_gres

Снимок двухнедельного Тимофея Аня выставила на своей странице в Instagram

Известная актриса и модель Аня Гресь, которая недавно родила первенца народному депутату от «Слуги народа» Роману Грищуку, впервые показала фото малыша.

Молодая мама показала сына, который спит на руках, укутанный в покрывало, словно кокон.

«Тимофей Романович Грищук. Ровно 2 недели. Знакомьтесь», - написала Аня.

instagram.com/anya_gres

Тимофей родился весом 4,2 кг, 54 см 30 октября в 19:19. Перед началом схваток Аня находилась в строительном магазине.

Аня также опубликовала видео в сети, в котором подробно рассказала о своих родах. Модель призналась, что из-за того, что ребенок был достаточно крупный, ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению.