Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров

Взгляните на кадры извержения исландского вулкана, снятые максимально близко

Исландский фотограф Гардар Олаф решил снять извержение вулкана Фаградальсфьядль с максимально близкого расстояния и ради этого пожертвовал своим дроном. Получившееся видео он опубликовал в своем инстаграме.

«Я расплавил свой дрон для этой съемки», — написал Олаф.

В инстаграме фотографа есть и кадры, снятые с более дальнего расстояния.

Извержение вулкана началось 19 марта на исландском полуострове Рейкьянес. Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны Рейкьявика.

Фаградалсфьяль до этого спал 6 тысяч лет. Это первое вулканическое извержение в регионе за 781 год, оно произошло в районе, который пережил более 22 тысяч землетрясений в конце февраля и начале марта.

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