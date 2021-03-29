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    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров

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    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров
    instagram.com/gardarolafsphotography/

    Взгляните на кадры извержения исландского вулкана, снятые максимально близко

    Исландский фотограф Гардар Олаф решил снять извержение вулкана Фаградальсфьядль с максимально близкого расстояния и ради этого пожертвовал своим дроном. Получившееся видео он опубликовал в своем инстаграме.

    «Я расплавил свой дрон для этой съемки», — написал Олаф.

    В инстаграме фотографа есть и кадры, снятые с более дальнего расстояния.

    Извержение вулкана началось 19 марта на исландском полуострове Рейкьянес. Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы страны Рейкьявика.

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    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров
    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров
    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров
    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров
    Фотограф сжег свой дрон в жерле вулкана в Исландии ради невероятных кадров

    Фаградалсфьяль до этого спал 6 тысяч лет. Это первое вулканическое извержение в регионе за 781 год, оно произошло в районе, который пережил более 22 тысяч землетрясений в конце февраля и начале марта.

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    Теги: фотография природа новости Исландия
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