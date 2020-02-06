Франка, Лесю Украинку и Шевченка «одели» в современную одежду (фото)



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Выдающихся исторических фигур в Украине превратили в хипстеров и показали, как бы они выглядели в современном мире

Художник из Ивано-Франковска, Назар Дубив создал серию работ, на которых известные украинцы изображены в современном стиле.

Работы опубликованы на Facebook-странице художника. Свой проект автор назвал «Если бы известные украинские исторические фигуры стали модниками в 2020 году».

На рисунках изображены украинский политический деятель Степан Бандера, писатели Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, председатель Украинской Центральной Рады УНР Михаил Грушевский, философ Григорий Сковорода, гетман Богдан Хмельницкий, князь Владимир Великий.

«Хватит уже представлять их в смушковых шапках. Они же были самыми в свое время», - комментируют фото пользователи сети.