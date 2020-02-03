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    Жизнь

    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)

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    <p>Гости торжества и критики расценили поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности</p> <div></div> - Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)

    Гости торжества и критики расценили поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности

    Герцогиня уже отмечалась в наряде в сентябре 2012 года

    В Великобритании состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Одной из самых обсуждаемых фигур красной дорожки мероприятия оказалась Кейт Миддлтон, пришедшая на торжество в знакомом для публики платье.

    Гости торжества и критики расценили этот поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности, которые не раз звучали в СМИ и на просторах интернет-пространств в ее адрес.

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    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)

    Изящное платье от Александра Маккуина герцогиня примеряла во время дипломатического визита в Малайзию более чем 7 лет назад – в сентябре 2012 года. Наряд полностью расшит золотыми цветками гибискуса (символ Малайзии).

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    мода и красота Кейт Миддлтон как быть модным шоу-бизнес
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