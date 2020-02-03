Кейт Миддлтон вышла в свет в платье семилетней давности (фото)



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Гости торжества и критики расценили поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности

Герцогиня уже отмечалась в наряде в сентябре 2012 года

В Великобритании состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA. Одной из самых обсуждаемых фигур красной дорожки мероприятия оказалась Кейт Миддлтон, пришедшая на торжество в знакомом для публики платье.

Гости торжества и критики расценили этот поступок как ответ Миддлтон на обвинения в расточительности, которые не раз звучали в СМИ и на просторах интернет-пространств в ее адрес.

Изящное платье от Александра Маккуина герцогиня примеряла во время дипломатического визита в Малайзию более чем 7 лет назад – в сентябре 2012 года. Наряд полностью расшит золотыми цветками гибискуса (символ Малайзии).