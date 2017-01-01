«Гламурные пи**ры уничтожают нацию». Илья Кива рассказал, как нужно воспитывать детей

Советник министра считает, что война делает из мальчиков настоящих мужчин

Бывший советник Министра внутренних дел Украины, а ныне глава Соцпартии Илья Кива убеждён, что сегодня в нашей стране неправильно воспитываются молодые люди. В связи с этим «ребята перестали быть мальчиками, а превратились в пи**ров», сказал он в интервью «Главкому». «И слава Богу, что на нашу землю пришла война,

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Советник министра считает, что война делает из мальчиков настоящих мужчин

Бывший советник Министра внутренних дел Украины, а ныне глава Соцпартии Илья Кива убеждён, что сегодня в нашей стране неправильно воспитываются молодые люди. В связи с этим «ребята перестали быть мальчиками, а превратились в пи**ров», сказал он в интервью «Главкому».

«И слава Богу, что на нашу землю пришла война, потому что в конце девушки увидели, что настоящие ребята-то иначе выглядят! Вы же, женщины, наконец увидели, что настоящие мужчины – это те, кто с оружием вас защищает, а не эти гламурные пи**ры, которые уничтожают нацию. А это все потому, что мы перестали учить детей защищать свою территорию», - возмущается Кива.

Также он добавил, что на исправление ситуации с воспитанием детей достаточно будет 10 лет. И после этого появится совсем другое поколение, которое сможет изменить всю страну к лучшему.

Вместе с тем бывший советник министра отметил, что изменение воспитательного процесса – это первая и единственная догма, которую он исповедует в политике. «Взрослого человека невозможно исправить. Мы слишком грязные. Я грязный, испорченный. Если мы хотим что-то поменять в нашей стране, мы должны начать правильно воспитывать своих детей», - подчеркнул он.

Полную версию интервью читайте тут: Ілля Кива: Авакову мене представили як людину, що хоче померти за Батьківщину. Він сказав: «Добре, я тобі допоможу…»