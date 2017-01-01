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    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей

    Когда в семье появляется ребенок - жизнь перестает быть прежней.
    В западных соцсетях родители делятся своими фотографиями до и после появления детей: в глазах появляется мудрость и долготерпение пополам с пофигизмом, нарядную одежду сменяет удобная, а распущенные волосы у женщин собираются в практичные пучки и хвосты. [READ_MORE] Запустил флешмоб ведущий блога Dad and Buried Майк Джулианелле
    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка

    Когда в семье появляется ребенок - жизнь перестает быть прежней.

    В западных соцсетях родители делятся своими фотографиями до и после появления детей: в глазах появляется мудрость и долготерпение пополам с пофигизмом, нарядную одежду сменяет удобная, а распущенные волосы у женщин собираются в практичные пучки и хвосты.

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    Запустил флешмоб ведущий блога Dad and Buried Майк Джулианелле (Mike Julianelle), отец двоих детей, одному из которых почти два года, а другому семь. «Если мы не будем смеяться над хаосом, который приносят дети, то вместо этого придется плакать, а я не нытик», — объясняет он.

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    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей
    Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей

    Джерело: BigPicture

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    фотограф дети
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