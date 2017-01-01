Новый флешмоб: Пользователи соцсетей сравнивают свои фотографии до и после появления детей

Когда в семье появляется ребенок - жизнь перестает быть прежней.

В западных соцсетях родители делятся своими фотографиями до и после появления детей: в глазах появляется мудрость и долготерпение пополам с пофигизмом, нарядную одежду сменяет удобная, а распущенные волосы у женщин собираются в практичные пучки и хвосты. [READ_MORE] Запустил флешмоб ведущий блога Dad and Buried Майк Джулианелле



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Когда в семье появляется ребенок - жизнь перестает быть прежней.

В западных соцсетях родители делятся своими фотографиями до и после появления детей: в глазах появляется мудрость и долготерпение пополам с пофигизмом, нарядную одежду сменяет удобная, а распущенные волосы у женщин собираются в практичные пучки и хвосты.

Запустил флешмоб ведущий блога Dad and Buried Майк Джулианелле (Mike Julianelle), отец двоих детей, одному из которых почти два года, а другому семь. «Если мы не будем смеяться над хаосом, который приносят дети, то вместо этого придется плакать, а я не нытик», — объясняет он.

Джерело: BigPicture