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    Фото

    Голые британки снялись для благотворительности (фото)

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    Голые британки снялись для благотворительности (фото)
    dailypost.co.uk

    Продажи календарей и благотворительный вечер принесли 22 тысячи фунтов стерлингов

    В Великобритании обнаженные женщины снялись для благотворительного календаря. Об этом сообщает сайт North Wales Live.

    Автором необычной фотосессии стал фотограф Энди Уокер. По его словам, для календаря позировали женщины от 20 до 80 лет. Благотворительный вечер по продаже календаря был проведен в одном из парков для домов на колесах.

    Британки снялись без одежды на тракторе, а также с дрелями в руках. Интимные места они прикрывали журналами, шляпами, шарфами и другими подручными предметами.

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    Голые британки снялись для благотворительности (фото)
    Голые британки снялись для благотворительности (фото)
    Голые британки снялись для благотворительности (фото)
    Голые британки снялись для благотворительности (фото)

    Деньги передали благотворительному фонду Breast Cancer Care, финансирующему исследование и лечение рака груди.

    Джерело: dailypost.co.uk

    фотограф фотография деньги
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