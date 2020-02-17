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    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире

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    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире

    Британский таблоид Daily Mail опубликовал собственный рейтинг необычных и самых романтических мест в мире

    Ко Дню святого Валентина британское издание Daily Mail составило список из десяти малоизвестных наиболее романтичных мест на планете. Возглавляет Топ-10 «Тоннель любви», который находится в Украине.

    «Тоннель любви» расположен возле поселка Клевань, в Ровенской области, на отрезке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к поселку Оржев.

    Он представляет собой ботанический феномен: зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали своеобразную арку. Это место паломничества туристов и пар влюбленных.

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    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире
    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире
    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире
    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире
    Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире

    «Посетители могут совершить однодневные поездки сюда как из Львова, так и из Киева… Согласно легенде, желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти его до самого конца», — отмечает Daily Mail.

    Джерело: daily mail

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