Тоннель любви признали самым романтичным местом в мире



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Британский таблоид Daily Mail опубликовал собственный рейтинг необычных и самых романтических мест в мире

Ко Дню святого Валентина британское издание Daily Mail составило список из десяти малоизвестных наиболее романтичных мест на планете. Возглавляет Топ-10 «Тоннель любви», который находится в Украине.

«Тоннель любви» расположен возле поселка Клевань, в Ровенской области, на отрезке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к поселку Оржев.

Он представляет собой ботанический феномен: зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, которые сплелись между собой и создали своеобразную арку. Это место паломничества туристов и пар влюбленных.

«Посетители могут совершить однодневные поездки сюда как из Львова, так и из Киева… Согласно легенде, желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти его до самого конца», — отмечает Daily Mail.

Джерело: daily mail