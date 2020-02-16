Каменских прокомментировала свой визит к врачу по семейным проблемам в США



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Прокомментировала звезда и то, что ей постоянно приписывают беременность

12 февраля во Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года».

Открывала премию Настя Каменских, которая недавно вернулась из отдыха в Мексике.

Как известно, обычно знаменитости на отдыхе предпочитают не делать мейкап, но это не про Настю. В течение 14-дневного отпуска в Мексике часто красилась и делала прически.

«Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он: «Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила». Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя», - прокомментировала артистка.

instagram.com/kamenskux

Также Настя рассказала, насколько им с мужем Потапом трудно вдвоем принимать решения на проекте «Голос країни», где супружеская пара впервые заняла место судей вместе.

«Мы же два тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть», - считает исполнительница.

instagram.com/kamenskux

Екатерина Осадчая также поинтересовалась у Насти фотографией с врачом, который занимается планированием семьи. Эта фотография появилась в Instagram звезды еще год назад.

Каменских объяснила, что сфотографировалась со знакомым.

Прокомментировала звезда и то, что ей постоянно приписывают беременность.

«Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю», - ответила Каменских.