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    Фото

    Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

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    Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте

    Ведущие сейчас задействованы на съемках десятого юбилейного сезона шоу «Голос страны»

    Катя Осадчая оказала случай в гримерке, поймав момент, когда они с мужем остались наедине.

    Теледива целует любимого в щеку, причем делает это очень аккуратно, чтобы сохранить макияж, ведь она уже накрашена и с укладкой.

    На своей странице Юрий также разместил фото с женой. На снимке можно детальнее рассмотреть макияж ведущей. Он сделан в естественных тонах с акцентом на выразительные глаза, на губах – нюдовая помада.

    Волосы ровно и аккуратно уложены, локоны блестят, на шее – массивная цепь с кулоном.

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    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/gorbunovyuriy

    «Когда и дома и на работе - вместе!» - подписал селфи с любимой Юрий.

    Поклонники тут же задарили ведущих комплиментами и предложили им не отставать от звездных тренеров Потапа с Настей Каменских и побольше целоваться в кадре.

    знаменитости фотография селфи волосы
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