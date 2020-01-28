Горбунов и Осадчая показали, чем занимаются на рабочем месте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущие сейчас задействованы на съемках десятого юбилейного сезона шоу «Голос страны»

Катя Осадчая оказала случай в гримерке, поймав момент, когда они с мужем остались наедине.

Теледива целует любимого в щеку, причем делает это очень аккуратно, чтобы сохранить макияж, ведь она уже накрашена и с укладкой.

На своей странице Юрий также разместил фото с женой. На снимке можно детальнее рассмотреть макияж ведущей. Он сделан в естественных тонах с акцентом на выразительные глаза, на губах – нюдовая помада.

Волосы ровно и аккуратно уложены, локоны блестят, на шее – массивная цепь с кулоном.

«Когда и дома и на работе - вместе!» - подписал селфи с любимой Юрий.

Поклонники тут же задарили ведущих комплиментами и предложили им не отставать от звездных тренеров Потапа с Настей Каменских и побольше целоваться в кадре.