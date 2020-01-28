  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)

    • Розсилка
    <p>22-летняя Тина Кунаки побаловала фанатов откровенным снимком</p> <div></div> - Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)

    22-летняя Тина Кунаки побаловала фанатов откровенным снимком

    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Звезда похвасталась своими пышными формами.

    Жена 53-летнего актера Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки отдыхает вместе с ним и дочерью в Бразилии. Супруги несколько месяцев в году живут в Рио-де-Жанейро. Модель сделала импровизированную фотосессию в купальнике во время отдыха на пляже. Звезда позировала в сером бикини, лежа на шезлонге. «Приветики», – лаконично подписала она снимок.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)
    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Поклонники восхищенно отреагировали на фотографию кумира. «Бесконечно красивая», «Неземная», «Не перестаю тобой восхищаться», - написали фолловеры.

     Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II

     

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ