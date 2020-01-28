Тина Кунаки на бразильском пляже восхищает идеальной фигурой в купальнике (фото)



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22-летняя Тина Кунаки побаловала фанатов откровенным снимком Фото: instagram.com/tinakunakey/

Звезда похвасталась своими пышными формами.

Жена 53-летнего актера Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки отдыхает вместе с ним и дочерью в Бразилии. Супруги несколько месяцев в году живут в Рио-де-Жанейро. Модель сделала импровизированную фотосессию в купальнике во время отдыха на пляже. Звезда позировала в сером бикини, лежа на шезлонге. «Приветики», – лаконично подписала она снимок.

Поклонники восхищенно отреагировали на фотографию кумира. «Бесконечно красивая», «Неземная», «Не перестаю тобой восхищаться», - написали фолловеры.

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