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    Шоу-биз

    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30

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    <p>Шарлиз никогда не страдал лишним весом</p> <div></div> - Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30

    Шарлиз никогда не страдал лишним весом

    Актриса признается, что до 15 лет не знала, что такое щипцы для завивки ресниц, а сейчас не выходит без них из дома

    44-летняя Шарлиз Терон молода не только душой, но и телом. У актрисы есть незамысловатые лайфхаки, которые помогают ей выглядеть на 10 лет моложе. По словам кинозвезды, она никогда не страдала от лишнего веса, но по-настоящему полюбить свое тело ей помог пилатес. «Я действительно зависима от пилатеса. Он полностью изменил мое тело!», — признается Шарлиз. Голливудская звезда считает, что тренировки необходимо сочетать с количеством еды. Например, если день Терон был не очень активным, то съесть она может сравнительно немного. «Я всегда подсчитываю свою активность и всегда честна с собой», - заявила актриса.

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    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30
    Касторка и сырые овощи: как 44-летней Шарлиз Терон удается выглядеть на 30

     «Я пью свежевыжатые соки и ем зеленые салаты каждый день. Когда я питаюсь здоровой пищей, много сплю и не выпиваю, именно тогда я выгляжу лучше всего. В эти моменты я еще и самая счастливая», - говорит актриса.

    Что касается кожи лица, то первым и главным правилом Шарлиз является солнцезащитный крем. «Также я пользуюсь сывороткой, кремом для глаз и очень хорошим увлажняющим кремом», - поделилась Терон. Раз в три недели она ходит в клинику косметолога Милы Мурси в Лос-Анджелесе для очищения пор.

    Один из лайфхаков звезды - касторовое масло. «Я наношу его на волосы и на брови раз или два в неделю. Благодаря ему мои волосы стали гуще», - признается актриса.

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