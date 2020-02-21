Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue



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Хейли Болдуин

Модель Хейли Болдуин стала приглашенной звездой мартовского номера Vogue Spain

Для новой фотосессии 23-летняя девушка примеряла несколько образов, которые воссоздают дух 1970-х годов.

Для американки Хейли такой эксперимент с образами уже не первый. Звезда часто украшает обложки глянца в различных амплуа. Из последних – фотосессия для Elle USA в трендовых купальных костюмах и съемка для Vogue Australia в casual-образах.

На этот раз редактор испанского Vogue предложил Хейли сняться в нескольких винтажных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени в солнечном Голливуде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue España (@voguespain) 20 Лют 2020 р. о 6:06 PST

Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Сама же съемка происходила среди холмов Лос-Анджелеса.

«Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода», – рассказывают о фотосессии представители Vogue Spain.