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    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue

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    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue
    Хейли Болдуин

    Модель Хейли Болдуин стала приглашенной звездой мартовского номера Vogue Spain

    Для новой фотосессии 23-летняя девушка примеряла несколько образов, которые воссоздают дух 1970-х годов.

    Для американки Хейли такой эксперимент с образами уже не первый. Звезда часто украшает обложки глянца в различных амплуа. Из последних – фотосессия для Elle USA в трендовых купальных костюмах и съемка для Vogue Australia в casual-образах.

    На этот раз редактор испанского Vogue предложил Хейли сняться в нескольких винтажных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени в солнечном Голливуде.

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    Допис, поширений Vogue España (@voguespain)

    Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Сама же съемка происходила среди холмов Лос-Анджелеса.

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    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue
    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue
    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue
    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue
    Хейли Болдуин снялась для обложки испанского Vogue

    «Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода», – рассказывают о фотосессии представители Vogue Spain.

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