Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек



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40-летняя Кортни Кардашьян не стесняется говорить на откровенные темы instagram.com/kourtneykardash/

Инстадива решила затронуть вопрос интимной жизни девушек

40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни рассказала о плюсах и минусах использования вибратора. По словам звезды, многие женщины никогда не испытывали оргазм. Некоторые же могут его добиться только в одиночку, а не с партнером.

«В таких случаях не надо стесняться и попробовать вибратор. Он поможет расслабиться и наведет на нужный настрой», - посоветовала Кортни.

Инстадива отметила, что не стоит воспринимать секс-игрушку как основной источник приятных ощущений. Частое использование вибратора может привести к тому, что с партнером девушка уже не сможет получить оргазм.

«Если вы заметили, что у вас началось привыкание, но не хотите расставаться с „игрушкой“, то, чтобы не лишиться чувствительности, возьмите небольшой перерыв. Отказ от вибратора может занять несколько недель, чтобы тело приспособилось к новым ощущениям», - цитирует Кардашьян Daily Mail.