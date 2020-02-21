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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек

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    <p>40-летняя Кортни Кардашьян не стесняется говорить на откровенные темы</p> <div></div> - Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек

    40-летняя Кортни Кардашьян не стесняется говорить на откровенные темы

    instagram.com/kourtneykardash/

    Инстадива решила затронуть вопрос интимной жизни девушек

    40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни рассказала о плюсах и минусах использования вибратора. По словам звезды, многие женщины никогда не испытывали оргазм. Некоторые же могут его добиться только в одиночку, а не с партнером.

     «В таких случаях не надо стесняться и попробовать вибратор. Он поможет расслабиться и наведет на нужный настрой», - посоветовала Кортни.

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    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    Кортни Кардашьян призналась, что получает оргазм от интимных игрушек
    instagram.com/kourtneykardash/

    Инстадива отметила, что не стоит воспринимать секс-игрушку как основной источник приятных ощущений. Частое использование вибратора может привести к тому, что с партнером девушка уже не сможет получить оргазм.

     «Если вы заметили, что у вас началось привыкание, но не хотите расставаться с „игрушкой“, то, чтобы не лишиться чувствительности, возьмите небольшой перерыв. Отказ от вибратора может занять несколько недель, чтобы тело приспособилось к новым ощущениям», - цитирует Кардашьян Daily Mail.

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