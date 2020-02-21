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    Фото

    Эмили Ратаковски порадовала фанатов милым семейным фото

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    Эмили Ратаковски порадовала фанатов милым семейным фото
    instagram.com/emrata

    28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует с любимым питомцем

    После того как Ратаковски внезапно объявила о помолвке с продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом в Instagram, прошло уже около двух лет, но удивлять подписчиков подробностями личной жизни модель старается до сих пор.

    Так, Эмили решила продемонстрировать в социальной сети свои утренние ритуалы и даже показать снимки с близкими. Модель провела солнечное утро дома в обнимку с питомцем.

    Для начала дня Эмили выбрала уютные трикотажные брюки и белоснежный кроп-топ, в которых затем отправилась на прогулку с семьей.

    Очаровательный щенок стал частью семьи еще в мае 2019-го. Пушистого друга зовут Коломбо, и он очень любит появляться на публике вместе со звездной хозяйкой. Эмили с Коломбо нередко становятся героями снимков street-style фотографов.

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    Эмили Ратаковски порадовала фанатов милым семейным фото
    Эмили Ратаковски порадовала фанатов милым семейным фото

    Питомец сопровождает модель на большинство светских мероприятий, бегает с ней по утрам, ходит на бранчи и даже отправляется на записи телеэфиров. Так, летом 2019 года Коломбо впервые очаровал публику на вечернем шоу Джимми Фэллона.

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