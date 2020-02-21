Эмили Ратаковски порадовала фанатов милым семейным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/emrata

28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует с любимым питомцем

После того как Ратаковски внезапно объявила о помолвке с продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом в Instagram, прошло уже около двух лет, но удивлять подписчиков подробностями личной жизни модель старается до сих пор.

Так, Эмили решила продемонстрировать в социальной сети свои утренние ритуалы и даже показать снимки с близкими. Модель провела солнечное утро дома в обнимку с питомцем.

Для начала дня Эмили выбрала уютные трикотажные брюки и белоснежный кроп-топ, в которых затем отправилась на прогулку с семьей.

Очаровательный щенок стал частью семьи еще в мае 2019-го. Пушистого друга зовут Коломбо, и он очень любит появляться на публике вместе со звездной хозяйкой. Эмили с Коломбо нередко становятся героями снимков street-style фотографов.

Питомец сопровождает модель на большинство светских мероприятий, бегает с ней по утрам, ходит на бранчи и даже отправляется на записи телеэфиров. Так, летом 2019 года Коломбо впервые очаровал публику на вечернем шоу Джимми Фэллона.