Экс-«Виа Гра» Седокова подтвердила свою беременность



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37-летняя Анна Седокова вновь подтвердила свое «интересное положение» Фото: instagram.com/annasedokova/

Поп-звезда заявила, что ждет четвертого ребенка

Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась нежным видео с 27-летним возлюбленным Янисом Тиммой. Компанию певице и баскетболисту составил пес Мамба, которого они завели недавно.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» сопроводила видео лирической композицией Миши Марвина «Не надо быть сильной». Артистка процитировала строчки из его песни. «Хочу, чтоб история нашей любви бегала по дому… Люблю вас, парни, Янис Тимма и Мамба. И очень ждем дома», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Фев 2020 в 11:48 PST

Одна из подписчиц предположила, что Анна намекнула на скорое пополнение в семье. «Ну всё, ждем скоро четвертого», - указала она. «Спасибо, мы тоже», - призналась Седокова.

У Анны трое детей от разных мужчин. Младшая дочь Моника живет в США вместе со своим отцом. Старшая Алина и маленький сын Гектор остались с родительницей. У бойфренда Седоковой есть наследник от бывшей жены. Спортсмен ушел из семьи ради новой возлюбленной, что вызвало громкий скандал.