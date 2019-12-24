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    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео

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    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео

    32-летняя американская певица и актриса Хилари Дафф вышла замуж за своего возлюбленного музыканта Мэтью Кома

    21 декабря Хилари Дафф и Мэттью Кома стали мужем и женой. Влюбленная пара решила ограничиться скромной закрытой вечеринкой, на которую были приглашены только самые близкие друзья и родные.

    Свадьба прошла на заднем дворе их дома в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что торжественная церемония была приватного характера, пара уже успела поделиться в Instagram свадебным снимком.

    На фото жених и невеста позируют в свадебных нарядах на фоне украшенного автомобиля с надписью Just Married.

    Для торжества 32-летняя актриса выбрала наряд от Jenny Packham, а музыкант — смокинг от Celine.

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    Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

    Как призналась Хилари, именно о таком платье она и мечтала — в нем она чувствовала себя очень комфортно.

    Но, несмотря на удобство свадебного платья, в нем невеста, похоже, провела не весь день — к праздничной вечеринке Дафф переоделась в золотистый наряд.

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    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео
    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео
    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео
    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео
    Хилари Дафф показала первые свадебные фото и видео

    Мэттью Кома и Хилари Дафф вместе уже около трех лет. В октябре прошлого года у них родилась дочь Бэнкс, а в мае пара объявила о помолвке. Для Хилари этот брак стал вторым: от первого мужа Майка Комри у нее есть семилетний сын Лука.
      

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