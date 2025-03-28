Голлівудська акторка пожертвувала велику суму українським медикам

Барбра Стрейзанд на власному прикладі показала, як підтримати українців

Американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд записала відеозвернення, присвячене українським медикам. Вона висловила захоплення їхньою стійкістю, закликала світ підтримати тих, хто щодня рятує людей під російськими обстрілами, та сама пожертвувала $ 24 тис. на напрям «Медична допомога». Про це повідомляє «Главком».

Ролик зірки оприлюднили на платформі United24 в Instagram.

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«Що ви знаєте про українських медиків? Про тих, хто працює вдень і вночі, щоб рятувати життя? Я знаю, що вже більше ніж три роки вони працюють під час обстрілів, відключень електроенергії та в неможливих умовах. Вони рятують людей у зруйнованих лікарнях, у підвалах і на лінії фронту, вони не зупиняються, незважаючи ні на що. Я знаю, що вони бачили більше, ніж будь-хто інший, і все одно продовжують робити те, що вміють найкраще – рятувати і не здаватися. Давайте будемо разом з ними, з хоробрими людьми, які щодня рятують життя», – сказала Стрейзанд.

Акторка закликала долучитися та підписатися на щомісячний внесок у $24 на медичну допомогу Україні.

«Щомісячний внесок у $24 може змінити все для тих, хто бореться за життя», – наголосила Барбра Стрейзанд.

Нагадаємо, на цьогорічній церемонії вручення премій «Оскар», що відбулася 2 березня, зірки Голлівуду висловлювали підтримку Україні. Наприклад, переможець у категорії «Найкращий адаптований сценарій» Пітер Строган одягнув синьо-жовту стрічку. А акторка Деріл Ганна, вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж», вигукнула: «Слава Україні! Ось хто найкрутіші у світі».

«Главком» повідомляв, що знаменита французька акторка Катрін Деньов присвятила Україні ювілейну 50-ту церемонію нагородження кінопремії «Сезар».