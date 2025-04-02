Помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер

Вел Кілмер за майже 40 років у Голлівуді знявся у понад 80 фільмах

Американський актор Вел Кілмер, відомий за роллю Бетмена у фільмі «Бетмен назавжди», помер у Лос-Анджелесі через пневмонію. Йому було 65 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Дочка актора повідомила, що Вел Кілмер помер пізно ввечері 1 квітня.

Вел Кілмер помер через пневмонію фото: Global Look Press

Свою акторську кар’єру Кілмер розпочав у 1981 році в театрі, а за майже 40 років у Голлівуді знявся у понад 80 фільмах. Серед його найвідоміших ролей – Джим Моррісон у стрічці «Дорз» Олівера Стоуна, а також Бетмен у фільмі Джоеля Шумахера «Бетмен назавжди».

«Протягом усієї своєї кар'єри пан Кілмер часто залишав враження непередбачуваності як у кіноглядачів, так і у кінематографістів», – написав The New York Times.

Свою акторську кар’єру Кілмер розпочав у 1981 році фото з відкритих джерел

Кілмер здобув широку популярність завдяки роботі у таких фільмах, як «Сутичка», «Кращий стрілець», «Цілком таємно!» та інших.

Повідомляється, що через рак гортані Вел Кілмер втратив голос. У 2014 році він переніс трахеотомію, а також пройшов курс хіміо- та променевої терапії. Після цього його мова стала важко зрозумілою для оточуючих.

Актор тривалий час приховував свою хворобу та заперечував чутки про неї. Лише у 2017 році він вперше публічно зізнався, що вже багато років бореться з раком гортані.

Нагадаємо, що у суботу, 29 березня, помер американський актор Річард Чемберлен, відомий за роллю в екранізації роману Джеймса Клавелла «Сьоґун», «Граф Монте-Крісто» та «Ті, що співають у терні». Його не стало на 91-му році життя.