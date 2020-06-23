  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны

    • Розсилка
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Фото: facebook.com/khalid.dawood.5036

    «Там, где я живу, насилие, уничтожение зданий и многие другие трагические вещи стали частью повседневной жизни», — рассказал художник

    Фармацевт и художник Мохаллад Хабиб из Ирака пытается рассказать о проблемах своей страны с помощью коллажей. Он публикует свои работы на Facebook и площадке Deviant Art.

    Он совмещает персонажей мультфильмов с реальными фотографиями, сделанными в Ираке.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны
    Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны

    «Там, где я живу, насилие, уничтожение зданий и многие другие трагические вещи стали частью повседневной жизни. Я стараюсь перенести эти трагедии в художественные картины, чтобы передать послание интересным и увлекательным способом», — рассказал художник.

     Читайте также: Упитанная собака из Китая, напоминающая сумоиста, прославилась на весь мир (фото)
    фотография Ирак насилие
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ