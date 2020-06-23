Художник из Ирака совмещает героев мультфильмов и реальные фото своей страны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/khalid.dawood.5036

«Там, где я живу, насилие, уничтожение зданий и многие другие трагические вещи стали частью повседневной жизни», — рассказал художник

Фармацевт и художник Мохаллад Хабиб из Ирака пытается рассказать о проблемах своей страны с помощью коллажей. Он публикует свои работы на Facebook и площадке Deviant Art.

Он совмещает персонажей мультфильмов с реальными фотографиями, сделанными в Ираке.

«Там, где я живу, насилие, уничтожение зданий и многие другие трагические вещи стали частью повседневной жизни. Я стараюсь перенести эти трагедии в художественные картины, чтобы передать послание интересным и увлекательным способом», — рассказал художник.