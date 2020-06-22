Завораживающие фото, которые ярко демонстрируют жизненных цикл растений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас фотографии, которые напоминают, что красота природы может уместиться на вашей ладони.

Пользователь Twitter по имени Альфи Дей поделился крутым снимком ежевики на различных стадиях ее созревания. «У ежевики классный жизненный цикл, вам не кажется?» — именно так парень подписал пост, набравший более 1,2 млн лайков. Множество людей в комментариях согласились с ним и поделились подобными изображениями ягод, листьев и цветков от их рождения до увядания.

Собрали для вас фотографии, которые напоминают, что красота природы может уместиться на вашей ладони.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.