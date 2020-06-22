Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)



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Стефани рассказала, что с рождения Нарнии была уверена в его уникальности

Кот по кличке Нарния покорил соцсети своим невероятным внешним видом еще в 2018 году. Тогда он был маленьким комочком шерсти с голубыми глазами и уникальной расцветкой: мордочка Нарнии разделена по цвету на две части. Но чужие питомцы растут слишком быстро, и совсем недавно популярный кот стал отцом.

Радостной новостью поделилась хозяйка животного Стефани Хименес. Девушка опубликовала фотографию котят Нарнии, которые выглядят точь-в-точь как половинки морды отца. Вы только взгляните на этих милашек!

Мама котят, кстати, тоже отличается удивительной расцветкой, но малыши явно пошли в папку.

Стефани рассказала, что с рождения Нарнии была уверена в его уникальности. Именно поэтому она не решилась отдать котика на кастрацию.

Пользователи Сети остались в восторге от потомства уникального котика:

«Словно Нарния раздвоился! Они потрясающие», «Генетика — великолепная и непредсказуемая штука», «Как такое вообще возможно? Волшебство», «Хорошо, что вы не кастрировали котика, у него получились очень красивые детки»