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    Жизнь

    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)

    • Розсилка
    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)

    Стефани рассказала, что с рождения Нарнии была уверена в его уникальности

    Кот по кличке Нарния покорил соцсети своим невероятным внешним видом еще в 2018 году. Тогда он был маленьким комочком шерсти с голубыми глазами и уникальной расцветкой: мордочка Нарнии разделена по цвету на две части. Но чужие питомцы растут слишком быстро, и совсем недавно популярный кот стал отцом.

    Радостной новостью поделилась хозяйка животного Стефани Хименес. Девушка опубликовала фотографию котят Нарнии, которые выглядят точь-в-точь как половинки морды отца. Вы только взгляните на этих милашек!

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    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)
    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)
    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)
    Разделили уникальный окрас отца. Котята двуликого кота покорили соцсети (фото)

    Мама котят, кстати, тоже отличается удивительной расцветкой, но малыши явно пошли в папку.

    Стефани рассказала, что с рождения Нарнии была уверена в его уникальности. Именно поэтому она не решилась отдать котика на кастрацию.

    Пользователи Сети остались в восторге от потомства уникального котика:

    «Словно Нарния раздвоился! Они потрясающие», «Генетика — великолепная и непредсказуемая штука», «Как такое вообще возможно? Волшебство», «Хорошо, что вы не кастрировали котика, у него получились очень красивые детки»

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    фотография кот
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