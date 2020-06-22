Модели-близняшки опубликовали фото в прозрачном белье и восхитили фанатов
Модели-близнецы Матильда и Паулин Танто
Фото: @popstantot
Подписчики восхитились фигурами девушек
Модели-близнецы поделились снимком в откровенных нарядах и порадовали поклонников. Фотография была опубликована в Instagram-аккаунте одной из сестер.
На размещенном кадре Матильда и Паулин Танто (Mathilde и Pauline Tantot) позируют в коротких шортах и бюстгальтере из прозрачной ткани, который просвечивает их грудь. «Новый дом, наконец-то», — подписала пост манекенщица.
Подписчики восхитились фигурами девушек и написали об этом в комментариях под публикацией, набравшей 460 тысяч лайков. «Две красотки», «Невероятно шикарные девушки», «Я вас обожаю», «Какие сексуальные девушки!», «Вы обе выглядите потрясающе», — высказывались фанаты.
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