Художник использует смолу для создания произведений искусства, которые выглядят как магические предметы



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boredpanda.com

Пэт Родригес из Остина, штат Техас, человек многих талантов. Он описывает себя как певца песен, актера голосов, арт-директора анимации Rooster Teeth и создателя вещей

И немало его вещей привлекли внимание пользователей Twitter по всему миру. Точнее, его магические смоляные создания, которые выглядят так, как будто они были очарованы злыми ведьмами.

«Я всегда занимался творчеством, хотя это определенно начиналось с рисования», - сказал Пат.

«Мой стиль имеет тенденцию давать немного больше в сторону мрачного. Так что все, что вызывает у меня какое-то загадочное чувство, всегда доставляет мне удовольствие».

«Со смолой и деревом получился этот аккуратный результат смешения натурального с чем-то очень ярким», - сказал Пат.

«У вас возникает ощущение, что природа может представлять нечто подобное, но с почти потусторонним очарованием. Это такая аккуратная среда, чтобы видеть, как текстура дерева будет взаимодействовать с ней»

«Как правило, обработка детали может занимать от 6 до 8 часов со всей необходимой резьбой, шлифовкой и полировкой».

«От точных измерений до смешивания химических соединений, это может быть довольно сложным проектом. Не говоря уже о том, как дерево реагирует на вещи».

Но именно из-за этих трудностей Пэт любит весь процесс. «Научиться чему-то новому - это то, что делает такие дела такими полезными», - сказал он.

«А также придумывать интересные способы связываться с двумя ингредиентами. Как только работа закончена, сразу же появляется облегчение, что на этот раз что-то пошло не так, ха-ха ».

«Другое чувство, что я не могу дождаться, чтобы показать это. Мне нравится создавать вещи, которые могут заставить людей идти «оооо» и «вау».

«Обычно я люблю произведение, если мне понадобилось что-то новое для его создания», - сказал художник. «Если я должен учиться и экспериментировать. Конечный результат классный, но если путешествие к этому моменту научило меня чему-то новому, я всегда буду «любить, любить» его».

«И еще кое-что, что я хотел бы добавить: я надеюсь, что люди видят это и вдохновляются создавать что-то новое. Чтобы попытаться узнать что-то новое. Не обязательно то, что я делаю, а то, чему они могут научиться и наслаждаться».

Джерело: boredpanda.com