Названы самые богатые династии «Игры престолов»



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Информационное агентство Bloomberg составило видеорейтинг самых состоятельных семей кровавой саги

Первая серия восьмого сезона «Игры престолов» уже вышла, дав фанатам пищу для размышлений, а на подходе и вторая - HBO уже представил ее тизер.

Однако пока поклонники ждут «продолжение банкета», информационное агентство Bloomberg решило выяснить, кто из семейств кровавой саги может претендовать на титул самой богатой династии. Создатели списка опубликовали видеорейтинг.

Он был составлен специалистами и поклонниками, которые анализировали «доходы» главных домов Семи Королевств на протяжении семи сезонов, выделив из них самые богатые.

«Бронза» досталась владельцам Орлиного Гнезда Арренам. Ланнистеры не смогли дотянуть до первой строчки и взяли льшь «серебро».

А вот «золото» удалось заполучить Таргариенам и все благодаря тому, что они являются владельцами главного сокровища - драконов и имеют доступ к драконьему стеклу.

В топ-5 также попали Старки и Грейджои. Изменится ли расклад к концу восьмого сезона, фанаты смогут узнать уже в скором времени.