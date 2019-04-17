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    Девушка с татуировкой дракона празднует день рождения: яркие фотосессии Руни Мары

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    Девушка с татуировкой дракона празднует день рождения: яркие фотосессии Руни Мары

    34 года сегодня исполняется Руни Мара - «девушке с татуировкой дракона», обладательнице премии Каннского кинофестиваля и звезде фильмов Терренса Малика и Гаса ван Сента

    В 2009 году молодая актриса впервые сыграла одну из главных ролей в фильме «Таннер Холл», в котором были задействованы известные голливудские актеры Эми Седарис и Том Эверетт Скотт. В титрах этой картины актриса впервые появилась как Руни Мара, попросив убрать первое имя Патриция.

    Известность пришла к Руни Маре в 2010 году после выхода на большие экраны ремейка хоррора «Кошмар на улице Вязов», где артистке досталась роль Нэнси. Еще один проект, после которого имя Руни прочно вошло в мир кинематографа, получил название «Социальная сеть».

    Мара сыграла девушку Марка Цукерберга, которая, расставшись с ним, подтолкнула к созданию самой популярной соцсети. Несмотря на то, что роль Руни была эпизодической, режиссер проекта Дэвид Финчер запомнил девушку. Он пригласил Мару на пробы в следующий фильм на главную роль и не прогадал.

    Мировая слава обрушилась на Руни Мару в 2011-ом, после выхода фильма Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона». За два года до этого стартовал одноименный шведский проект, где главных героев сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас.

    Успех европейской экранизации романа Стига Ларссона побудил голливудских кинематографистов представить свою версию сюжета.

    Но главной премьерой года становится фантастический фильм «Она» о любви писателя Теодора (Хоакин Феникс) к операционной системе Саманте (Скарлетт Йоханссон). Руни достается роль бывшей супруги литератора. Фильм произвел впечатление на кинокритиков, но вызвал сдержанные эмоции у зрителей.

    В 2015 году Мара закрепила за собой статус голливудской звезды фильмом «Кэрол», в котором сыграла героиню Терез Беливет. Эта работа принесла девушке вторую номинацию на «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». А еще в копилке наград Руни появились «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля и «Премия Австралийской академии кинематографа и телевидения».

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    Следующий всплеск творческой активности в кинокарьере Мары наблюдался в 2016 году, когда с участием Руни на экраны вышли три крупных проекта – драмы «Уна», «Лев» и «Скрижали судьбы». И вновь героини Руни Мары оказываются нестандартными личностями с различными психологическими проблемами.

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