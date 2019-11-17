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    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney

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    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney

    Мультфильмы могут не только развлекать, но и вдохновлять. Одна бразильянка захотела использовать идеи из них для создания макияжа. И получилось огненно

    Нельзя отрицать, что магия Диснея простирается гораздо дальше, чем наши любимые детские фильмы и очаровательные тематические парки. Это сыграло большую роль в нашем детстве, преподало нам много важных жизненных уроков, за которые мы будем вечно благодарны, и, конечно, заставило нас поверить в существование сказок и счастливых концов. 

    Мы должны признать, что большинство девочек мечтают стать очаровательной принцессой, которая после всех своих трудностей и трудностей встретит своего принца и будет жить долго и счастливо вместе, тогда как большинство мальчиков мечтают стать смелым и сильным принцем, который спасет принцессу от всех опасностей в мир и счастливо управлять своим королевством с ней на его стороне. 

    Хотя для большинства из нас это был всего лишь сон, одна художница решила превратиться в своих любимых персонажей Диснея, чтобы эта магия снова повторилась.

    La Cordeiro Rosa, также известная как Lally или lallymakeup в Instagram, является визажистом из Бразилии, которая недавно стала одной из новых сенсаций Instagram. 

    Помимо своих невероятно детальных привлекательных дизайнов макияжа, она создает красочные дизайны макияжа, вдохновленные персонажами Диснея, которые возвращают нас в наше детство.

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    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney
    Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney

    Когда ее спросили, как ей пришла в голову идея создания макияжа в стиле Диснея, она ответила: «Я люблю Дисней и рисунки в целом! Я использую цвета персонажей и их характеристики. Например, злодеи, которых я всегда стараюсь сделать макияж более темным».


    Джерело: boredpanda.com

    фотография кино искусство Instagram
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