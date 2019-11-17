Художник создает невероятные макияжи вдохновленные мультфильмами Disney



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Мультфильмы могут не только развлекать, но и вдохновлять. Одна бразильянка захотела использовать идеи из них для создания макияжа. И получилось огненно

Нельзя отрицать, что магия Диснея простирается гораздо дальше, чем наши любимые детские фильмы и очаровательные тематические парки. Это сыграло большую роль в нашем детстве, преподало нам много важных жизненных уроков, за которые мы будем вечно благодарны, и, конечно, заставило нас поверить в существование сказок и счастливых концов.

Мы должны признать, что большинство девочек мечтают стать очаровательной принцессой, которая после всех своих трудностей и трудностей встретит своего принца и будет жить долго и счастливо вместе, тогда как большинство мальчиков мечтают стать смелым и сильным принцем, который спасет принцессу от всех опасностей в мир и счастливо управлять своим королевством с ней на его стороне.

Хотя для большинства из нас это был всего лишь сон, одна художница решила превратиться в своих любимых персонажей Диснея, чтобы эта магия снова повторилась.

La Cordeiro Rosa, также известная как Lally или lallymakeup в Instagram, является визажистом из Бразилии, которая недавно стала одной из новых сенсаций Instagram.

Помимо своих невероятно детальных привлекательных дизайнов макияжа, она создает красочные дизайны макияжа, вдохновленные персонажами Диснея, которые возвращают нас в наше детство.

Когда ее спросили, как ей пришла в голову идея создания макияжа в стиле Диснея, она ответила: «Я люблю Дисней и рисунки в целом! Я использую цвета персонажей и их характеристики. Например, злодеи, которых я всегда стараюсь сделать макияж более темным».





Джерело: boredpanda.com