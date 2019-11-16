  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Дженнифер Лопес похвасталась новой стильной стрижкой

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес похвасталась новой стильной стрижкой

    Королева высокого хвоста и длинных волос давно не носила короткие стрижки, но перед зимой решилась на удлиненный боб

    50-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото, сделанное в салоне красоты, на котором продемонстрировала новый hair-образ — трендовый ассиметричный боб с окрашиванием «медовый блонд».

    На снимке Лопес позирует в компании звездного визажиста Скотта Барнса и знаменитого стилиста-парикмахера Криса Эпплтона, который и стал автором новой стрижки звезды.

    Фото новой стрижки певицы также было опубликовано на личной странице Эпплтона в Instagram, где он регулярно публикует снимки своих звездных клиенток.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/chrisappleton1
    instagram.com/jlo

    По мнению hair-экспертов, этой осенью и зимой особенно популярен Касл боб — короткая стрижка с легкими локонами, получившая свое название в честь американской актрисы и танцовщицы фокстрота и танго Айрин Касл.

    знаменитости фотография Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ