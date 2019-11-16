Дженнифер Лопес похвасталась новой стильной стрижкой

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Королева высокого хвоста и длинных волос давно не носила короткие стрижки, но перед зимой решилась на удлиненный боб

50-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото, сделанное в салоне красоты, на котором продемонстрировала новый hair-образ — трендовый ассиметричный боб с окрашиванием «медовый блонд».

На снимке Лопес позирует в компании звездного визажиста Скотта Барнса и знаменитого стилиста-парикмахера Криса Эпплтона, который и стал автором новой стрижки звезды.

Фото новой стрижки певицы также было опубликовано на личной странице Эпплтона в Instagram, где он регулярно публикует снимки своих звездных клиенток.

По мнению hair-экспертов, этой осенью и зимой особенно популярен Касл боб — короткая стрижка с легкими локонами, получившая свое название в честь американской актрисы и танцовщицы фокстрота и танго Айрин Касл.