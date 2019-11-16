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    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года

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    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года

    Поисковая система Stylight опубликовала масштабное исследование о предпочтениях и интересах 12 миллионов своих пользователей и на основе их запросов выделила ключевые тенденции, определившие модную повестку 2019 года

    Статистика Stylight демонстрирует, что пальто в этом году стали максимально длинными, а сумки, наоборот, уменьшались практически на глазах. Также модницы снова полюбили короткие юбки.

    Несмотря на то, что дизайнеры то возвращают буржуазный шик из 1970-х, то обращаются к роскошным платьям как из сериала «Династия», пользователи в свою очередь продолжают искать вещи, связанные с 1990-ми. Из самых популярных – панамы, грубые ботинки, обручи и крупные жемчужные заколки из детства.

    Не меньший интерес вызывают у модников принты, которые зачастую хотят посмотреть на то, с чем сочетать гороховый рисунок, леопард или змеиный окрас.

    Смелые девушки активно цитируют моду 1980-х, примеряя то ультракороткие мини-платья с подчеркнутой линией плеча, то блузы, усыпанные рюшами.

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    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года
    Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года

    Не  теряет своей актуальности и эстетика Дикого Запада. Девушки со всего мира продолжают искать вещи в ковбойском стиле – от ремней до шляп и сапог.

    Джерело: vogue.ua

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