Опубликованы тренды, которые определили моду 2019 года



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Поисковая система Stylight опубликовала масштабное исследование о предпочтениях и интересах 12 миллионов своих пользователей и на основе их запросов выделила ключевые тенденции, определившие модную повестку 2019 года

Статистика Stylight демонстрирует, что пальто в этом году стали максимально длинными, а сумки, наоборот, уменьшались практически на глазах. Также модницы снова полюбили короткие юбки.

Несмотря на то, что дизайнеры то возвращают буржуазный шик из 1970-х, то обращаются к роскошным платьям как из сериала «Династия», пользователи в свою очередь продолжают искать вещи, связанные с 1990-ми. Из самых популярных – панамы, грубые ботинки, обручи и крупные жемчужные заколки из детства.

Не меньший интерес вызывают у модников принты, которые зачастую хотят посмотреть на то, с чем сочетать гороховый рисунок, леопард или змеиный окрас.

Смелые девушки активно цитируют моду 1980-х, примеряя то ультракороткие мини-платья с подчеркнутой линией плеча, то блузы, усыпанные рюшами.

Не теряет своей актуальности и эстетика Дикого Запада. Девушки со всего мира продолжают искать вещи в ковбойском стиле – от ремней до шляп и сапог.

Джерело: vogue.ua