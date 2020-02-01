Рианна снялась в рекламной кампании своего бренда



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instagram.com/badgalriri

Барбадосская певица Рианна обнародовала горячий снимок

На своей странице в Instagram Рири поделилась фото, на котором игриво позирует с лиловым каре. Звезда похвасталась аппетитными ягодицами, сидя на коленях в нижнем белье и чулках.

Таким образом исполнительница представила весеннюю коллекцию белья своего бренда Savage X Fenty.

31-летняя певица с момента создания марки сама рекламирует ее, но время от времени привлекает и других звезд. Осенью прошлого года амбассадором Savage x Fenty стала 23-летняя певица Normani.

Соблазнительное фото вызвало восторг среди фанатов. В комментариях юзеры оставили ряд комплиментов.

«Вау! Мне нравится», «Весна уже здесь», «Ох, тебе так идет этот цвет», «Королева фиолетового«, «Невероятные волоссы», «Роскошная фигура», – писали поклонники под фото.