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    Фото

    Рианна снялась в рекламной кампании своего бренда

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    Рианна снялась в рекламной кампании своего бренда
    instagram.com/badgalriri

    Барбадосская певица Рианна обнародовала горячий снимок

    На своей странице в Instagram Рири поделилась фото, на котором игриво позирует с лиловым каре. Звезда похвасталась аппетитными ягодицами, сидя на коленях в нижнем белье и чулках.

    Таким образом исполнительница представила весеннюю коллекцию белья своего бренда Savage X Fenty.

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    Рианна снялась в рекламной кампании своего бренда
    Рианна снялась в рекламной кампании своего бренда

    31-летняя певица с момента создания марки сама рекламирует ее, но время от времени привлекает и других звезд. Осенью прошлого года амбассадором Savage x Fenty стала 23-летняя певица Normani.

    Соблазнительное фото вызвало восторг среди фанатов. В комментариях юзеры оставили ряд комплиментов.

    «Вау! Мне нравится», «Весна уже здесь», «Ох, тебе так идет этот цвет», «Королева фиолетового«, «Невероятные волоссы», «Роскошная фигура», – писали поклонники под фото.

    мода и красота фотография певица Instagram весна
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