45-летняя Хлоя Севиньи подтвердила беременность



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса опубликовала фото в бикини, которое развеяло все слухи и предположения

Беременность ничуть не убавила у звезды желание подбирать модные образы даже для рядового похода на пляж. Нежно-желтому бикини с цветочным принтом и лиловыми сатиновыми завязками, а также соломенной шляпке позавидовала бы любая модница.

Только вот все внимание на себя перетягивает округлившийся живот актрисы - на него, кстати, Хлоя Севиньи добавила отметку аккаунта своего парня Синиши Маковича. Геолокация у фотографии - острова Теркс и Кайкос.

instagram.com/chloessevigny

Со своим бойфрендом и отцом будущего ребенка, галеристом Синишей Маковичем, актриса встречается чуть больше года, однако влюбленные не спешат оформлять свои отношения официально. До Синиши Хлоя встречалась с моделью Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше ее на 20 лет.

Примечательно, что до недавних пор Хлоя не планировала рожать детей ради заботы о внешности, о чем заявила в интервью W Magazine в 2016 году:

«Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс... все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно, если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20. Но уже спустя два года, также в беседе с журналистами, намекнула, что когда-нибудь это может с ней произойти».