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    Фото

    45-летняя Хлоя Севиньи подтвердила беременность

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    45-летняя Хлоя Севиньи подтвердила беременность

    Актриса опубликовала фото в бикини, которое развеяло все слухи и предположения

    Беременность ничуть не убавила у звезды желание подбирать модные образы даже для рядового похода на пляж. Нежно-желтому бикини с цветочным принтом и лиловыми сатиновыми завязками, а также соломенной шляпке позавидовала бы любая модница.

    Только вот все внимание на себя перетягивает округлившийся живот актрисы - на него, кстати, Хлоя Севиньи добавила отметку аккаунта своего парня Синиши Маковича. Геолокация у фотографии - острова Теркс и Кайкос.

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    instagram.com/chloessevigny

    Со своим бойфрендом и отцом будущего ребенка, галеристом Синишей Маковичем, актриса встречается чуть больше года, однако влюбленные не спешат оформлять свои отношения официально. До Синиши Хлоя встречалась с моделью Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше ее на 20 лет.

    Примечательно, что до недавних пор Хлоя не планировала рожать детей ради заботы о внешности, о чем заявила в интервью W Magazine в 2016 году:

    «Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс... все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно, если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20. Но уже спустя два года, также в беседе с журналистами, намекнула, что когда-нибудь это может с ней произойти».

    знаменитости фотография актриса
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