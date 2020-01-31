Илона Гвоздева раскритиковала своего экс-партнера по проекту «Танцы со звездами 2019»



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Страсти вокруг развода Владимира Остапчука и Елены Войченко не стихают

После того, как жена шоумена рассказала об изменах мужа, ведущий решил сам дать интервью, которое выйдет в скором времени. А пока отечественные звезды выражают свои мысли о ситуации, в частности, не сдержала эмоций и партнерша Остапчука по «Танцам со звездами 2019» Илона Гвоздева.

«Допрыгался ты, Вова!» – написала хореограф на своей странице в Instagram. Некоторые фанаты поддержали женщину в таких словах, а некоторые посчитали нужным не лезть Илоне в жизнь другой семьи.

Впрочем, не только эти слова о Владимире Остапчуке Илона оставила на просторах Instagram. После реакции ведущего на интервью его жены, с которой он разводится после 12 лет брака, о его многочисленных изменах Жена Владимира Остапчука шокировала рассказом об изменах мужа , Гвоздева оставила комментарий, где остро отреагировала на ситуацию, которая происходит.

«И тут ты решил распиарить себя !!! Ну ты и шоумен, конечно !!! Да ты, Вова, человек-говно года, а не шоумен года! Есть, есть такой кубок, забири его себе» ,– поразила Илона Гвоздева.