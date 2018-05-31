Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тони Хамель — талантливый художник из Торонто, имеет своеобразный взгляд на окружающий мир

В своих необычных иллюстрациях художник тонко отображает грани человеческой жизни по отношению к себе, природе и окружающему миру в целом.

В легкой сатирической манере он отображает попытки людей подстроить природу под собственное виденье и желания.

К сожалению, природе сложно противостоять такому натиску и она понемногу сдаёт свои позиции.

Работы художника — это попытка в очередной раз обратить внимание человечества к столь важным проблемам.

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Джерело: twizz.ru