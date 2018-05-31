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    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя

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    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя

    Тони Хамель — талантливый художник из Торонто, имеет своеобразный взгляд на окружающий мир

    В своих необычных иллюстрациях художник тонко отображает грани человеческой жизни по отношению к себе, природе и окружающему миру в целом.

    В легкой сатирической манере он отображает попытки людей подстроить природу под собственное виденье и желания.

    К сожалению, природе сложно противостоять такому натиску и она понемногу сдаёт свои позиции.

    Работы художника — это попытка в очередной раз обратить внимание человечества к столь важным проблемам.

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    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя
    Иллюстрации на злобу дня: Художник показал, как человек пытается подстроить природу под себя

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    Джерело: twizz.ru

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