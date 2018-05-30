Фотографии королевских свадебных платьев со всего мира, которые мечтала примерять каждая девушка
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Розсилка
Роскошные королевские свадебные платья со всего мира.
Кто из нас, девушек, не мечтал выйти замуж за принца? Ну или хотя бы, примерять сказочно красивое свадебное платье?
Свадьба – событие, которое ждёшь с замиранием сердца, тщательно готовясь к торжественному дню, подбирая наряды для подружек, бутоньерки, букеты, и, конечно же, платье для невесты.
Ведь в этот знаменательный момент нужно блистать так, как не блистал никогда.
Видимо, эта традиция присуща всем девушкам, в том числе и королевским особам в разных уголках мира.
Самые роскошные платья и самые красивые невесты вы увидите прямо сейчас, в нашей фотоподборке.
По материалам сайта thisisinsider.com, Культурология.
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