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    Фотографии королевских свадебных платьев со всего мира, которые мечтала примерять каждая девушка

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    <span>Роскошные королевские свадебные платья со всего мира.</span> - Фотографии королевских свадебных платьев со всего мира, которые мечтала примерять каждая девушка
    Роскошные королевские свадебные платья со всего мира.

    Кто из нас, девушек, не мечтал выйти замуж за принца? Ну или хотя бы, примерять сказочно красивое свадебное платье?

    Свадьба – событие, которое ждёшь с замиранием сердца, тщательно готовясь к торжественному дню, подбирая наряды для подружек, бутоньерки, букеты, и, конечно же, платье для невесты.
    Ведь в этот знаменательный момент нужно блистать так, как не блистал никогда.
    Видимо, эта традиция присуща всем девушкам, в том числе и королевским особам в разных уголках мира.
    Самые роскошные платья и самые красивые невесты вы увидите прямо сейчас, в нашей фотоподборке.

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    Меган Маркл в свадебном платье Givenchy, созданном дизайнером Клэр Уайт Келлер специально для свадебной церемонии с принцем Гарри.
    Принцесса Ариана Маконнен вышла замуж за принца Джоэла Маконнена из Эфиопии в платье Lazaro, созданное дизайнером Шерил Лофтон, который создавал костюмы для Мишель Обамы.
    Принцесса Клер из Люксембурга была одета в свадебное платье, созданное дизайнером Эли Сааб.
    Принцесса София выбрала кружевное платье шведского дизайнера Иды Сьёштедт.
    К алтарю княгиня Шарлин шла в платье Giorgio Armani Prive прямого силуэта с вышивкой, длинным шлейфом и фатой. Свадебную причёску невесты украшала заколка с кристаллами Swarovski и жемчужинами.
    Принц Брунея и его избранница были одеты в свадебные одеяния, вышитые настоящим золотом, а букет невесты был сделан из драгоценных камней.
    Бельгийский принц Амедео и его жена Элизабетта Росбох фон Волькенштайн на их свадебной церемонии в Санта-Мария в Трастевере в центре Рима в 2014 году.
    Два миллиарда человек настроились на то, чтобы посмотреть, как Кейт Миддлтон выходит замуж за принца Уильяма в знаменитом платье Александра Маккуина.
    Свадьба короля Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчука и Джецун Пема, 2011 год. Возлюбленная короля оделатрадиционный яркий шёлковый наряд с жёлтой шалью, украшенной кисточками и бисерными ожерельями
    Принцесса Дании Натали цзу Сайн-Витгенштейн-Берлебург и её отец, 2011 год, Германия. Платье принцессы Натали было создано датским дизайнером Хенриком Хвиидом.
    Свадьба принца Хайме и Виктории Червеняк, 2013 год. Виктория выбрала платье датского дизайнера Клэс Иверсен.
    Наследный принц Хамза из Иордании и его невеста Принцесса Нур улыбаются во время свадебных торжеств, состоявшихся в 2004 году в Аммане, Иордания. Принцесса Нур из Иордании выглядела потрясающе в свадебном платье, украшенном бисером.
    Король Мохамед VI из Марокко сидит со своей женой принцессой Лаллой Сальмой в королевском дворце в Рабате, Марокко, в 2002 году. Она выбрала для себя достаточно простое платье, которое при этом идеально подчёркивает её красоту и очарование.
    Индонезийский принц Нонтонеро и принцесса Хаю на их трёхдневной свадьбе с 21 по 23 октября в 2013 году. Девушка выбрала роскошное платье расшитое золотом и выполненное в лучших традициях страны.
    Король Лесото Летси III со своей новой женой Карабо Мотсоененг приветствует толпу в Матсинге, 20 февраля 2000. Роскошное свадебное платье в сочетание с ожерельем и короной из драгоценных камней прекрасно подчёркивает утончённую красоту тёмнокожей красавицы.
    Принц Николаос из Греции и принцесса Татьяна Блатник, 2010 год. Невеста выбрала платье от дизайнера Анхеля Санчеса, который родился в той же стране, что и она – в Венесуэле.
    Г-жа Саяко Курода и Йошиеки Курода участвуют в пресс-конференции после их свадебной церемонии в Токио в 2005 году. Скромное атласное платье и в тон подобранные перчатки как нельзя, кстати, подчёркивают утончённую красоту и женственность своей обладательницы.
    Зара Филлипс с женихом Майком Тиндалом в 2011 году. Зара Филлипс выбрала для церемонии скромное шёлковое платье из слоновой кости Stewart Parvin и тиару в греческом стиле.

    По материалам сайта thisisinsider.com, Культурология.

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