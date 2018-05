Украинский танцовщик снялся в стильной фотосесссии для западного глянца

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Полунин

Танцовщик Сергей Полунин снялся в откровенной фотосессии для Zoo Magazine

Украинский артист балета и знаменитый актер Сергей Полунин стал лицом нового выпуска издания Zoo Magazine. Танцор снялся в очень эффектной и соблазнительной фотосессии. В фотоистории Сергей позировал в стильных образах модного дома Dior. Автором модной фотосессии стал художник Роджер Рич.

Нидерландский глянец Zoo Magazine публикует выпуски собственных журналов с 2003 года и каждый год мир видит их только четыре раза. Именитое издание про моду, искусство, литературу и архитектуру в этот раз пригласило для 59 выпуска издания украинского артиста балета Сергея Полунина.

Полунин родился в 1989 году в украинском городе Херсон на берегу Черного моря в русскоязычной семье. В 13 лет его приняли в балетную студию при Королевской академии в Лондоне, и почти сразу же о нем заговорили как о будущей звезде. В 19 лет он стал премьером Королевского балета — самым молодым за всю его историю. Но менее чем через три года он покинул эту сцену, и СМИ начали писать о его разнузданном образе жизни, полном вечеринок, алкоголя и кокаина.

Широкая публика заметила Полунина в конце 2014 года в клипе на песню ирландского певца Хозиера Take Me To Church, снятом фотографом Дэвидом Лашапелем. Потрясающие прыжки и пируэты тогда 24-летнего танцовщика, покрытого татуировками и шрамами, сегодня набрали на YouTube 20 млн. просмотров.

На Полунина также обратил внимание и канал ВВС, который стал сопродюсером биографического документального фильма «Танцовщик».

Джерело: 24tv.ua