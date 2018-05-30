  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

    • Розсилка
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

    Многие фотографы дикой природы показывают в своих снимках, как безжалостен мир зверей, но некоторые охотятся за самыми забавными моментами в жизни даже наиболее суровых существ

     Именно такие кадры чествует конкурс Comedy Wildlife Photography Awards, который в этом году проходит в четвертый раз.

    Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards основали Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы «повысить осведомлённость о сохранении дикой природы через силу смеха». Среди сюжетов участников в этом году белка на шпагате, дивный танец белых медведей и восхитительный застенчивый заяц.

    Победителей конкурса определят в пяти категориях. Судьи рассматривают снимки, сделанные на суше, под водой и в воздухе. Главный победитель получит возможность отправиться на неделю в путешествие по Кении. Работы на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards принимают до 30 июня 2018 года. Ниже 12 замечательных снимков, которые участвуют в фотоконкурсе в этом году.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
    Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

    Читайте также: Туристка из Польши показала магическую красоту тумана в Карпатах: невероятные фото

    Джерело: cameralabs.org

    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ