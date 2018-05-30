Самые забавные снимки фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

Многие фотографы дикой природы показывают в своих снимках, как безжалостен мир зверей, но некоторые охотятся за самыми забавными моментами в жизни даже наиболее суровых существ

Именно такие кадры чествует конкурс Comedy Wildlife Photography Awards, который в этом году проходит в четвертый раз.

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards основали Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы «повысить осведомлённость о сохранении дикой природы через силу смеха». Среди сюжетов участников в этом году белка на шпагате, дивный танец белых медведей и восхитительный застенчивый заяц.

Победителей конкурса определят в пяти категориях. Судьи рассматривают снимки, сделанные на суше, под водой и в воздухе. Главный победитель получит возможность отправиться на неделю в путешествие по Кении. Работы на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards принимают до 30 июня 2018 года. Ниже 12 замечательных снимков, которые участвуют в фотоконкурсе в этом году.

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