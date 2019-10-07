Insta-батюшка покорил сеть: как проповедует прихожанам слуга божий



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instagram.com/romandemush

33-летний священник Украинской Греко-Католической Церкви Роман Демуш служит в Архикафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы г. Тернополя. Муж - активный пользователь соцсетей. На его странице в Instagram подписаны более 4 тысяч пользователей

По словам молодого священника, Папа Франциск, когда стал Папой Римским, озвучил одну из известных теперь фраз: «Пастух должен пахнуть своими овцами».

«Это значит что мы должны жить той реальностью, которой живут доверенные нам люди. Сегодня многие люди часто находятся в мире интернета, социальных сетей. Это означает, что надо быть там – для них, чтобы быть с ними. Чтобы понимать, чем они живут. Главное, чем живет молодежь, каковы их потребности и проблемы, чтобы мочь им помочь решить их», - говорит священник.

Первое фото в Instagram обнародовал в 2016 году. Но, по словам молодого батюшки, активным пользователем стал, когда они с женой Анной ждали рождения сына. Instagram тогда стал возможностью поделиться своей большой радостью.

«Поэтому сначала я стал одним из немногих Insta-папин, ведь Insta-мам значительно больше. На своей странице я делился опытом отцовства, акцентируя на моментах воспитания, которые мы с женой исследовали», - говорит он.

1 ноября в 2017 году стало переломным моментом. Тогда он опубликовал резонансный пост о Хэллоуин, который стал одним из самых популярных.

«Это стало определенным индикатором, что особенно интересует мой аудиторию. Потом в stories я начал делиться воскресными размышлениями над Евангелиями, нарушал церковные вопросы. И это также стало определенным положительным направлением моей деятельности», - подчеркивает мужчина.

Джерело: znaj.ua