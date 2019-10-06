Оля Цибульская засветила пышный бюст на пляже



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instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская отправилась на отдых на турецкий курорт в городок Текирова, что вблизи Кемера. Звезда взбудоражила воображение поклонников в сети уже с первой опубликованной фотографией

Оля Цибульская разместила на своей странице в Instagram снимок в черном купальнике, который подчеркнул пышный бюст, на пляже. Звезда собрала волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Подписчики в сети бурно отреагировали на опубликованное фото и засыпали женщину комплиментами в комментариях.

«Как после такого увиденного работать сегодня? Цыбульская, ты бы не провоцировала народ», «Как всегда красавица», «Оля, будьте осторожны, чтобы вас пираты не украли», «Аппетитная девушка», – пишут поклонники.

Одна из поклонниц певицы также добавила, что летела вместе с Цибульской в одном самолете, но не узнала ее. На это Оля шутливо ответила: «Когда я не накрашена, то похожа на Витю Павлика».

До всеукраинской славе зажигательной Оле Цибульской из Радивилова пришлось принять участие в большом количестве вокальных проектов. В подростковом возрасте и в студенческие годы она выступала в команде КВН и конкурсах, которые не приносили ей признание.

Счастливым билетом к ее славе стал вокальный проект «Фабрика звезд». В 2007 году Оля Цибульская триумфально покорила его и получила бешеную популярность.

Джерело: 24tv.ua