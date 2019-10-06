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    Фото

    Фото мамы-питбуля со щенятами восхитили пользователей сети

    • Розсилка
    Фото мамы-питбуля со щенятами восхитили пользователей сети
    boredpanda.com

    У каждой собаки своя история. И не всегда эта история бывает полна исключительно радостных событий

    Мама Пиклс — двухлетняя собака породы питбуль была найдена зоозащитниками на улице. К тому же, она еще и беременная была. 

    Сотрудники приюта забрали ее, им даже удалось связаться с хозяевами, но те произнесли страшные для любого питомца слова. Мама Пиклс им больше не нужна. Приют не мог оказать достаточно помощи беременной собаке.

    Но, к счастью, на нее обратила внимание организация, которая специализируется на уходе за беременными и кормящими собаками, а также их щенками. 

    Представитель волонтерской службы говорит, что Пиклс очень дружелюбна и общительна; она радостно реагирует на знаки внимания и восторженно приветствует своих спасателей.

    Фотограф Лорен часто проводит фотосессии для собак из приюта, чтобы помочь им обрести новый дом. Девушка сразу решила, что Пиклс обязательно нужно принять участие в фотосессии для беременных.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Фотограф подмечает, что собака невероятно фотогенична и восхитила всех своими талантами модели. В силу неуклюжести из-за беременности, Пиклс неоднократно смешила творческую команду, однако неловкие ситуации не смущали животное. Наоборот, будущая мама радовалась проявленному к ней вниманию и заботе.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография история дом животные
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