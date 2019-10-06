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    Фото

    Лобода взбудоражила сеть горячим фото

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    Лобода взбудоражила сеть горячим фото
    glamurchik.tochka.net

    Мама двоих детей восхитила поклонников своими прелестями

    Певица выложила фото, от которого у подписчиков ее странички в Instagram буквально потекли слюни. Звезда порадовала поклонников своим декольте.

    На снимке пышный бюст Лободы заключен в топик, а под ним - нет нижнего белья. И певице явно очень холодно, о чем она намекнула в подписи под фото.

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    instagram.com/lobodaofficial

    «Закончила спорт. Иду спать. Ты спишь?» - написала она в Instagram и добавила хештег #повечерамямерзнубезтебя.

    «После таких фото заснешь», — написал в комментариях пиарщик Николай Степанов. «Развлекаюсь», — отписала ему певица. Кстати, по слухам, именно Стпанов является отцом маленькой Тильды и возлюбленным Лободы, а история с Тиллем Линдеманном — прикрытие.

    «Сразу видно, что штангу поднимала», — отметил телеведущий Андрей Бедняков. «Губами», — пошутили в сети.

    «Я еще нет, на свадьбе работаю», — признался Николай Басков. «Я тоже бы… не спится», — ответила ему певица.

    Джерело: fakty.ua

    певица телеведущий Instagram
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