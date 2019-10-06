Лобода взбудоражила сеть горячим фото
Мама двоих детей восхитила поклонников своими прелестями
Певица выложила фото, от которого у подписчиков ее странички в Instagram буквально потекли слюни. Звезда порадовала поклонников своим декольте.
На снимке пышный бюст Лободы заключен в топик, а под ним - нет нижнего белья. И певице явно очень холодно, о чем она намекнула в подписи под фото.
«Закончила спорт. Иду спать. Ты спишь?» - написала она в Instagram и добавила хештег #повечерамямерзнубезтебя.
«После таких фото заснешь», — написал в комментариях пиарщик Николай Степанов. «Развлекаюсь», — отписала ему певица. Кстати, по слухам, именно Стпанов является отцом маленькой Тильды и возлюбленным Лободы, а история с Тиллем Линдеманном — прикрытие.
«Сразу видно, что штангу поднимала», — отметил телеведущий Андрей Бедняков. «Губами», — пошутили в сети.
«Я еще нет, на свадьбе работаю», — признался Николай Басков. «Я тоже бы… не спится», — ответила ему певица.
Джерело: fakty.ua