Instagram и реальность: блогер высмеивает типичные фото в сети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/the_truth_is_not_pretty

Ким Бритт из Швейцарии показала на своем примере, что фото в Instagram и простые снимки из реальной жизни — это небо и земля

Вам когда-нибудь доводилось бывать в ситуации, когда, просматриваешь чьи-то фотки в Instagram и такой думаешь: «Блиииин, вот бы моя жизнь была похожа на ту, что на фотографии?»

Но знаете, что? Многие из тех, чьи фотографии вы смотрите, также мечтают, чтоб их жизнь была похожа на ту, что вы видите на их фото.

И хобби 26-летней Ким Бритт позволяет убедиться в этом. Девушка не только делится своими идеальными фотографиями, но и демонстрирует более реальные снимки, сделанные в процессе съемки.

Она также рассказывает об обыденности и рутине, стоящими за каждым таким снимком.