Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото



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Джулианна Хорнер любит сюрреалистичный макияж и вдохновляется Зигги Стардастом, театром кабуки и фантастикой

Потомственная художница и дизайнер одежды Джулианна Хорнер снискала славу одного из самых креативных визажистов Instagram.

Боуи эры Зигги Стардаста, Бьорк, научная фантастика и театр кабуки — лишь небольшой список ее источников вдохновения.

Девушка прорисовывает каждую деталь бьюти-образа с такой удивительной тонкостью, что создается впечатление, будто это и не рисунок вовсе, а переводная татуировка или наклейка. Каждая линия в макияже глаз или губ выверена до миллиметра.

Повторить сложносочиненные макияжи Хорнер удастся, конечно, не каждому.

Зато можно любоваться гипнотическими иллюстрациями в ленте и купить принт с авторским дизайном в онлайн-магазине.