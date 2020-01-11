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    Фото

    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото

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    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    instagram.com/vesperucca

    Джулианна Хорнер любит сюрреалистичный макияж и вдохновляется Зигги Стардастом, театром кабуки и фантастикой

    Потомственная художница и дизайнер одежды Джулианна Хорнер снискала славу одного из самых креативных визажистов Instagram. 

    Боуи эры Зигги Стардаста, Бьорк, научная фантастика и театр кабуки — лишь небольшой список ее источников вдохновения. 

    Девушка прорисовывает каждую деталь бьюти-образа с такой удивительной тонкостью, что создается впечатление, будто это и не рисунок вовсе, а переводная татуировка или наклейка. Каждая линия в макияже глаз или губ выверена до миллиметра.

    Повторить сложносочиненные макияжи Хорнер удастся, конечно, не каждому. 

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    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото
    Макияж в тонких деталях: впечатляющие фото

    Зато можно любоваться гипнотическими иллюстрациями в ленте и купить принт с авторским дизайном в онлайн-магазине.

    театр фотография татуировка искусство Instagram
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