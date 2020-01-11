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    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд

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    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд

    Официально фестиваль начинается 5 января и длится один месяц

    В Харбине на северо-востоке Китая проходит ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тыс. квадратных метров, а построили его всего за 15 дней.

    Первый в истории фестиваль льда и снега прошел в Харбине в 1963 году, но только с 1985 года его проводят регулярно. Материал для фигур заготавливают в начале декабря. В этом году на строительство этого ледяного мира ушло около 220 тыс. кубометров снега и льда.

    Нынешний фестиваль удивляет гостей настоящим ледяным замком и паровозом с вагонами в натуральную величину.

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    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд
    В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд

    Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и даже футбол на льду, совершить забег на коньках и даже принять участие в горнолыжных состязаниях.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография фестиваль искусство строительство поезд
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