В Китае на фестивале ледовых скульптур построили настоящий дворец и огромный поезд



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Официально фестиваль начинается 5 января и длится один месяц

В Харбине на северо-востоке Китая проходит ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тыс. квадратных метров, а построили его всего за 15 дней.

Первый в истории фестиваль льда и снега прошел в Харбине в 1963 году, но только с 1985 года его проводят регулярно. Материал для фигур заготавливают в начале декабря. В этом году на строительство этого ледяного мира ушло около 220 тыс. кубометров снега и льда.

Нынешний фестиваль удивляет гостей настоящим ледяным замком и паровозом с вагонами в натуральную величину.

Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и даже футбол на льду, совершить забег на коньках и даже принять участие в горнолыжных состязаниях.

Джерело: boredpanda.com