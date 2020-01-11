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    Фото

    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото

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    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    instagram.com/thebigbagclub

    все мы порой мечтаем о таких аксессуарах, куда поместится не только телефон и ключи, а вообще вся жизнь

    Тренд на гипертрофированные объемы своих позиций не сдает. 

    По стопам аккаунта с гигантскими до абсурда свитерами и пуховиками в инстаграме появился еще один похожий аккаунт — @thebigbagclub, на этот раз воспевающий гигантоманию с фокусом на сумки.

    Благодаря волшебству графического дизайна миниатюрные аксессуары Chanel Эмили Синдлев и крошечные сумки-мешочки Софии Роу на снимках превращаются в огромные. 

    На снимках модные девушки позируют со своими микросумочками, которые затем редактируются в фотошопе и увеличиваются до максимального размера.

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    на весь екран згорнути
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото
    Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото

    Вот уж куда точно поместится весь дом. «Размер имеет значение», — гласит лозунг аккаунта. И разве можно с этим поспорить.

    телефон мода и красота фотография дом
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