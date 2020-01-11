Очень большие сумки: саркастические фэшн-фото



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instagram.com/thebigbagclub

все мы порой мечтаем о таких аксессуарах, куда поместится не только телефон и ключи, а вообще вся жизнь

Тренд на гипертрофированные объемы своих позиций не сдает.

По стопам аккаунта с гигантскими до абсурда свитерами и пуховиками в инстаграме появился еще один похожий аккаунт — @thebigbagclub, на этот раз воспевающий гигантоманию с фокусом на сумки.

Благодаря волшебству графического дизайна миниатюрные аксессуары Chanel Эмили Синдлев и крошечные сумки-мешочки Софии Роу на снимках превращаются в огромные.

На снимках модные девушки позируют со своими микросумочками, которые затем редактируются в фотошопе и увеличиваются до максимального размера.

Вот уж куда точно поместится весь дом. «Размер имеет значение», — гласит лозунг аккаунта. И разве можно с этим поспорить.