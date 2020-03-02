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    Фото

    Ирина Билык показала снимок с мужем

    • Розсилка
    Ирина Билык показала снимок с мужем

    Пара не живет вместе, поскольку супруг исполнительницы работает в Москве

    Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

    Сейчас Аслан стал режиссером юбилейного тура Билык по Украине. Так что пара сможет больше времени провести вместе и насладиться общением.

    Певица поделилась своей радостью с поклонниками, опубликовав в Instagram нежное фото с мужем. Ирина и Аслан нежно прижались друг к другу, при этом артистка в забавной розовой шапке.

    «Мой муж - режиссер моего нового Шоу!!
    А я - его любимая Артистка!!
    А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?» - прокомментировала очаровательный кадр звезда.

    Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий.

    bilyk_iryna_87744844_2520453801540690_1295672679020387286_n_01
    instagram.com/bilyk_iryna

    50-летняя Ирина Билык живет в браке с 47-летним Асланом Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

    У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

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