Ирина Билык показала снимок с мужем
Пара не живет вместе, поскольку супруг исполнительницы работает в Москве
Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.
Сейчас Аслан стал режиссером юбилейного тура Билык по Украине. Так что пара сможет больше времени провести вместе и насладиться общением.
Певица поделилась своей радостью с поклонниками, опубликовав в Instagram нежное фото с мужем. Ирина и Аслан нежно прижались друг к другу, при этом артистка в забавной розовой шапке.
«Мой муж - режиссер моего нового Шоу!!
А я - его любимая Артистка!!
А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?» - прокомментировала очаровательный кадр звезда.
Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий.
50-летняя Ирина Билык живет в браке с 47-летним Асланом Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.
У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.