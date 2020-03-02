Ирина Билык показала снимок с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пара не живет вместе, поскольку супруг исполнительницы работает в Москве

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

Сейчас Аслан стал режиссером юбилейного тура Билык по Украине. Так что пара сможет больше времени провести вместе и насладиться общением.

Певица поделилась своей радостью с поклонниками, опубликовав в Instagram нежное фото с мужем. Ирина и Аслан нежно прижались друг к другу, при этом артистка в забавной розовой шапке.

«Мой муж - режиссер моего нового Шоу!!

А я - его любимая Артистка!!

А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?» - прокомментировала очаровательный кадр звезда.

Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий.

instagram.com/bilyk_iryna

50-летняя Ирина Билык живет в браке с 47-летним Асланом Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.