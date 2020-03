Вдова Стива Джобса решила лишить детей многомиллиардного наследства



56-летняя Лорен Пауэлл Джобс считает социальное неравенство несправедливым и неправильным

Жена покойного Стива Джобса не хочет приумножать доход, заработанный создателем марки Apple

После смерти супруга, основателя компании Apple Стива Джобса, его миллиарды перешли Лорен. Она заявила, что передача состояния внутри семьи завершится на ней. Женщина не собирается оставлять наследство своим детям.

«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это. Стив тоже не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне», - заявила Лорен. На примере богатейших семей мира, таких как Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов, женщина пояснила, что огромные суммы не должны контролироваться небольшой группой людей.

Лорен продолжает дело мужа, а также занимается благотворительностью. В 2004 году она основала фонд Emerson Collective, который занимается проектами, направленными, в том числе, на сокращение социального неравенства, сообщает The New York Times. При этом издание отмечает, что Лорен не вступила в движение The Giving Pledge, участники которого (Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Владимир Потанин) собираются направить свое состояние на благотворительность.