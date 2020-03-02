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    Фото

    Катерина Кухар заворожила атмосферними фото

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    Катерина Кухар заворожила атмосферними фото

    Екатерина Кухар с мужем находится в Провансе, где и встретили приход весны

    Екатерина поделилась на своей странице в Instagram атмосферными предзакатными кадрами на берегу моря, сделанными в городе Санари Сюр Мер.

    Балерина позировала на набережной в сером свитере и элегантном бежевом пальто. Она откинула голову назад и с наслаждением вдыхает свежий морской воздух, в котором уже чувствуется весна.

    «Spring in the air... Санари Сюр Мер — это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями. Но еще это столица немецкого изгнания...
    Если поразглядывать мемориальные таблички на домах города (их порядка 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке — загадка. Место это было выбрано детьми Томаса Манна, Клаусом и Эрикой, в качестве пересадочного пунк­та перед дальнейшей эмиграцией в Америку. Возможно, за Манном потянулись и все остальные... A нам выпало любоваться городом в предзакатный час и насладиться его камерной тишиной межсезонья», - поделилась Кухар.

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    instagram.com/ekaterinakukhar_official
    instagram.com/ekaterinakukhar_official

    Снимки не оставили равнодушными поклонников балерины и они оставили ей много душевных комментариев.

    фотография Екатерина Кухар Instagram весна столица
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