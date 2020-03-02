Катерина Кухар заворожила атмосферними фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Кухар с мужем находится в Провансе, где и встретили приход весны

Екатерина поделилась на своей странице в Instagram атмосферными предзакатными кадрами на берегу моря, сделанными в городе Санари Сюр Мер.

Балерина позировала на набережной в сером свитере и элегантном бежевом пальто. Она откинула голову назад и с наслаждением вдыхает свежий морской воздух, в котором уже чувствуется весна.

«Spring in the air... Санари Сюр Мер — это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями. Но еще это столица немецкого изгнания...

Если поразглядывать мемориальные таблички на домах города (их порядка 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке — загадка. Место это было выбрано детьми Томаса Манна, Клаусом и Эрикой, в качестве пересадочного пунк­та перед дальнейшей эмиграцией в Америку. Возможно, за Манном потянулись и все остальные... A нам выпало любоваться городом в предзакатный час и насладиться его камерной тишиной межсезонья», - поделилась Кухар.

Снимки не оставили равнодушными поклонников балерины и они оставили ей много душевных комментариев.